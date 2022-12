Choinka nawet po 23 zł, ale musisz ściąć ją sam. Oto oferty w nadleśnictwach

Najtańsze choinki to te prosto z lasu. Kupić je można bezpośrednio od leśników, a ich ceny zaczynają się już od 23 zł. Ceny zatem utrzymały się na podobnym poziomie jak w zeszłym roku. To, co wyróżnia ofertę nadleśnictw, to fakt, że drzewko można samodzielnie wybrać, a następnie wykopać.