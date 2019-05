Chwilówki: przekleństwo czy pierwsza pomoc w kryzysowych sytuacjach?

Kilka lat temu chwilówki kojarzyły się źle każdemu, kto zetknął się z tym produktem finansowym. Na rynku swego czasu istniało wiele firm pozabankowych, które pozornie reklamowały się jako wiarygodne i godne zaufania instytucje. Niestety w praktyce wyglądało to zupełnie inaczej.

Zobacz: Klient nie płaci za fakturę? Co można zrobić?

W celu ograniczenia nieuczciwych działań, jakie były prowadzone przez wiele firm pożyczkowych, zostały wprowadzone pewne zmiany w przepisach. Pierwsze z nich weszły w życie 11 marca 2016 roku i dotyczyły one ustaw o nadzorze nad rynkiem finansowym, jak również ustawy o kredycie konsumenckim.

Poprzez zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim, w lipcu 2017 roku wprowadzona została kolejna część w ustawie antylichwiarskiej. Nowy zapis znacznie sprecyzował niektóre definicje. Między innymi dodany został specjalny przepis, który mówi o konieczności wpisania firm pozabankowych do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego.

Za co klienci kochają chwilówki, a za co nienawidzą

Chwilówka za darmo – to jedna z tych ofert, która działa na pożyczkobiorców niczym magnes. Należy także zaznaczyć, że ta promocja dostępna jest tylko dla nowych klientów. Czym się wyróżnia na tle innych? Brakiem prowizji oraz odsetek.

Dzięki tym dwóm powodom lista pożyczkobiorców w firmach pozabankowych znacznie się poszerza. Co więcej, klienci, którzy skorzystają z tej promocji, zdecydowanie chętniej wracają do tej samej instytucji, korzystając z jej usług.

A jak jest z ofertą chwilówki w 15 minut? Taka promocja także przyciąga wielu klientów, a szczególnie tych, którzy jak najszybciej potrzebują gotówki. Sam proces wnioskowania o chwilówkę przebiega sprawnie. Zdarza się, że faktycznie firma pożyczkowa przeleje w ciągu kilkudziesięciu minut pieniądze na konto pożyczkobiorcy. Natomiast jest to zależne od wielu czynników. Jeżeli klient złoży wniosek w piątek wieczorem, to musi liczyć się z tym, że pożyczkodawca rozpatrzy go dopiero w poniedziałek.