Co z dopłatami do pomp ciepła? Minister o decyzji

Według danych Porozumienia Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE) , w trzecim kwartale 2022 r. roczny koszt ogrzewania powietrzną pompą ciepła domu o pow. 150 metrów kw. to od 2,8 tys. zł do 6,47 tys. zł rocznie w zależności od tego, jak dobrze dom jest ocieplony. To wyliczenia dla 5-proc. stawki VAT.

Pompy ciepła na razie bez dopłat

Jeszcze kilka miesięcy temu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiadał, że uruchomiony zostanie program dotacji na zakup i montaż pomp ciepła. Kolejne tygodnie mijały i programu jak nie było, tak nie ma. I na razie nie będzie. Rząd zdecydował za to, że zwiększy dotacje w programie "Czyste Powietrze ", w którym na wymianę "kopciucha" i termomodernizację domu będzie można otrzymać nawet do 135 tys. zł.

- To, co obserwujemy, to coraz więcej wniosków na wymianę ciepła dotyczy właśnie pomp. Zaufanie do tego źródła rośnie, stąd decyzja dotycząca zwiększenia kwot w "Czystym Powietrzu" - wskazała Anna Moskwa.