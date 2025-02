Cyfrowy Polsat finalizuje rozbrat z Asseco. Zapadła decyzja

Historia zaangażowania kapitałowego Cyfrowego Polsatu w Asseco Poland sięga 2019 roku, kiedy to spółka nabyła 21,95 proc. akcji po kursie 65 złotych za walor. W 2023 roku przeprowadzono pierwszą znaczącą transakcję dezinwestycyjną, sprzedając 10,64 mln akcji za kwotę 851 milionów złotych , przy cenie jednostkowej 80 złotych.

Strategiczne uzasadnienie decyzji

Zarząd Cyfrowego Polsatu argumentuje swoją decyzję zmianą podejścia do realizacji celów technologicznych. Przedstawiciele spółki twierdzą, że "dalsze realizowanie celów związanych z nowoczesnymi technologiami i obszarem IT nie wymaga bezpośredniego zaangażowania kapitałowego w Asseco". Obecny model współpracy ma zapewniać pełną realizację ambicji technologicznych bez konieczności utrzymywania udziałów właścicielskich.

Profile spółek

Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat za trzeci kwartał 2024 roku

W trzecim kwartale 2024 roku Cyfrowy Polsat wypracował solidne wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów wyniosły 10,44 mld złotych, co oznacza wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, kiedy to osiągnęły poziom 9,94 mld złotych.