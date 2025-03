Czas na zbrojenia. Rząd chce postawić na polskich producentów

- W przypadku Polski jest tak, że chcemy dążyć do tego, żeby 50 proc. tego, co w ogóle Polska wydaje, zostało w polskim przemyśle obronnym - powiedział Tomczyk.

Dodał, że w ciągu ostatnich lat doszło do wielu zakupów, które mogły być przeprowadzone inaczej i na pewno z użyciem polskiego przemysłu zbrojeniowego. Poproszony o doprecyzowanie informacji w tej sprawie wiceminister powiedział, że "jego zdaniem, jest to pewnie dzisiaj poziom 30 proc.".

Współpraca z Turcją

W czwartek Tomczyk był pytany przez dziennikarzy o rezultaty wizyty polskiej delegacji w Turcji, gdzie w środę nastąpiło spotkanie z prezydentem tego kraju Recepem Tayyipem Erdoganem. Premier zaproponował prezydentowi Turcji, by jego kraj wziął na siebie współodpowiedzialność za proces pokojowy w kontekście agresji Rosji wobec Ukrainy, a także za gwarancje stabilności i bezpieczeństwa w regionie .

- Turcja jest zainteresowana inwestowaniem w Polsce, my jesteśmy zainteresowani współpracą z Turcją, jeżeli chodzi o przemysł zbrojeniowy - odpowiedział Tomczyk i podkreślił, że w tym obszarze Turcja już wiele lat temu podjęła decyzję, żeby uniezależnić się od dostawców z całego świata.

Pytany o sfinansowanie budowy Tarczy Wschód ze źródeł zewnętrznych Tomczyk odpowiedział, że rząd chce, by - jak podkreślił - popłynęła na to kwota maksymalna.

- Po to są negocjacje i po to jest cała ta dyskusja (...). Dzisiaj fundusz w ogóle europejski nie funkcjonuje jeszcze, my ten fundusz tworzymy. Dzięki premierowi Tuskowi w konkluzjach Rady Europejskiej po raz pierwszy znalazły się zapisy, które mówią o tym, że Europa musi finansować bezpieczeństwo i musi finansować zbrojenia. Więc jeżeli pan pyta jaki procent, jeżeli chodzi o Tarczę Wschód, mam nadzieję, że 60-70 proc. będziemy mogli sfinansować ze źródeł zewnętrznych - odpowiedział Tomczyk.