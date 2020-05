Czeska Skoda bada polskich pracowników pod kątem koronawirusa

Polscy pracownicy fabryki Skody po czeskiej stronie, w Kvasinach, wrócą do pracy, jeśli testy pokażą, że nie mają koronawirusa. Badania właśnie ruszyły i potrwają do końca maja. Obejmą ok. 2300 Polaków, którzy pracują w czeskim zakładzie.

