Czeska spółka Orlenu ma problem. Zaczęła korzystać z państwowych rezerw

Spółka zapewniła w komunikacie, że należące do niej dwie rafinerie w Czechach działają bez przeszkód. Rosyjska ropa przez rurociąg "Przyjaźń" przestała płynąć 4 marca .

Rosyjska ropa nie płynie do Czech. Orlen ma problem

Orlen Unipetrol ogłosił wcześniej, że wprowadził poprawki do swojej technologii i że rafineria Litvinov jest technicznie gotowa na inne mieszanki ropy. Druga rafineria, w Kralupach, od dłuższego czasu nie korzysta z rosyjskiej ropy naftowej. Zaopatruje ją ropa z niemieckiego rurociągu IKL, do którego przyłączony jest rurociąg TAL, którym surowiec trafia z portu we włoskim Trieście.