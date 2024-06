Czeskie stopy procentowe ostro w dół. Oto powody

Czechy obniżają stopy procentowe

Stopy procentowe w Czechach mogą spaść

"Gdy dodamy do tego fakt, że tym razem decyzja o cięciu stóp o 50pb nie była jednogłośna (5 osób za, 2 optowały za obniżką o 25pb.) łatwo składa się nam to w obraz dalszych ruchów CNB. Tym bardziej, że kolejne (sierpniowe) posiedzenie przyniesie najnowsze prognozy analityków CNB, co też będzie dobrą podporą do modyfikacji podejścia do luzowania polityki pieniężnej" - piszą eksperci banku.