Członek Rady Polityki Pieniężnej: Polskiej gospodarce na razie nie grozi recesja

Według niego hamowanie gospodarki jest widoczne. Jednak najnowsze informacje dotyczące PKB w trzecim kwartale są umiarkowanie dobre. - Pozwala to przypuszczać w świetle informacji, które do nas dopływają, że jeżeli chodzi o główne elementy polityki gospodarczej na najbliższy okres, to nie grozi nam recesja - powiedział.