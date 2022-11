Czy diamenty inwestycyjne mają certyfikat?

Czym są diamenty inwestycyjne?

Diamenty należą do najcenniejszych kamieni szlachetnych. Czym różnią się one od diamentów inwestycyjnych? Właściwie różnice są subtelne. Diamenty inwestycyjne są szlifowane i charakteryzują się najwyższą jakością.

Choć wielu ekspertów twierdzi, że nazwa diamentów inwestycyjnych jest tylko pewnym chwytem marketingowym, to przyjmuje się, że są one oszlifowanymi diamentami, bezbarwnymi, o masie minimum 1 ct kamieniami o wyjątkowej trwałości i stanowią formę lokowania kapitału inwestycyjnego .

Czy diamenty inwestycyjne mają certyfikaty?

Rodzaje certyfikatów

To GIA stworzyła w latach 40. XX wieku The International Diamond Granding System TM oparty na tzw. klasyfikacji 4Cs – carat, colour, clarity oraz cut.

Kupować diamenty stacjonarnie czy online?

Gdzie kupić diamenty, by inwestycja była bezpieczna i przyniosła zyski? W Polsce najbezpieczniej jest kupować diamenty inwestycyjne w sklepach jubilerskich. Cena co prawda będzie nieco wyższa niż w przypadku zakupu diamentów online, ale masz właściwie pewność, że certyfikowane kamienie są autentyczne. Najlepiej do zakupu wybierać zweryfikowane salony sprzedaży, które sprowadzają naturalne diamenty pochodzące z krajów, które nie są objęte konfliktami zbrojnymi. Unikniesz więc sytuacji nabywania tzw. krwawych diamentów, które są sprzedawane nielegalnie i pozyskiwane w ten sam sposób. Pieniądze pochodzące z takiego obrotu służą z kolei do finansowania wojen, głównie na terenie Afryki.