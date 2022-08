Czym jest faktura uproszczona i kiedy się ją wydaje?

Faktura uproszczona – co to takiego?

Co to jest faktura uproszczona? To taka faktura, która nie zawiera wszystkich danych wymaganych na mocy przepisów o VAT od tradycyjnych, standardowych takich dokumentów. Potwierdza ona sprzedaż i nabycie produktu lub usługi. Co musi zawierać faktura uproszczona? Powinna uwzględniać dane, które pozwalają określić kwotę podatku dla poszczególnych stawek. Natomiast nie musi ona zawierać:

imion i nazwisk lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług,

adresów podatnika i nabywcy,

ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto),

miar i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług,

wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),

stawki podatku,

sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i na sprzedaż zwolnioną od opodatkowania,

kwot podatku od sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

Prawidłowo wystawiona faktura uproszczona powinna zawierać takie dane jak:

data wystawienia,

kolejny numer porządkowy,

numer identyfikacji podatkowej podatnika i nabywcy towarów lub usług,

data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, jeśli została określona i jednocześnie jest różna od daty wystawienia faktury,

nazwa (rodzaj) towaru lub usługi,

kwota udzielonych opustów lub obniżek cen, w tym rabatów z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,

kwota należności ogółem.

Nie zawsze można wystawić fakturę uproszczoną. Nie będzie to możliwe, jeśli ma ona dokumentować: