Czym jest licencja przymusowa na wynalazek?

Co to jest licencja przymusowa?

Co należy rozumieć przez pojęcie licencji przymusowej? Definicja umieszczona we wskazanej ustawie stanowi, że jest to zezwolenie udzielone przez Urząd Patentowy na korzystanie z opatentowanego wynalazku innej osobie. Licencja przymusowa ma charakter licencji niewyłącznej.