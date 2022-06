Czym jest procent składany i do czego się go wykorzystuje?

Przy oszczędzaniu pieniędzy najważniejsze jest, by były one bezpieczne, a przy tym można było wypracować z ich tytułu zyski, które pozwolą co najmniej na zachowanie wartości środków w czasie. Oszczędzać można na wiele różnych sposobów, m.in. z wykorzystaniem depozytów terminowych. W kontekście lokat bankowych czy kont oszczędnościowych często pojawia się pojęcie procentu składanego. Na czym on polega i co właściwie oznacza? Jak się go oblicza?