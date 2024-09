Dane nie potwierdziły prognoz. GUS pokazał dane z budów

Dziwne- ostatni raport mediany wynagrodzeń pracowników budownictwa pokazał że zatrudnieni tam mężczyźni zarabiają raptem 4.242 zł brutto czyli minimalną pensje krajową- więc jak rozumiem sektor budownictwa nie ma nawet presji płac tak jak inni. Z drugiej strony ciekawe że ci faceci pracujący w budowlance nie pójdą do pracy do Biedronki - dostaliby tam 1.500 zł brutto więcej, a i praca pod dachem a nie na mrozie i deszczu no chyba lżejsza niż na budowie ? Polskie cuda - nawet mediana kobiet w budownictwie to 5.100 czyli więcej niż zarabiają panowie 😀😀. Kobiety w biurze mają umowy o pracę na całość a faceci robią na czarno ...