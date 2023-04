Dane o gospodarce załamały ekonomistów. "Sektor konsumencki w głębokiej recesji"

Polacy zmieniają przyzwyczajenia zakupowe

Jeżeli chodzi o największe spadki, to te należą do sprzedaży paliw (-20,7 proc. rok do roku). Dalej są: sprzedaż gazet i książek (-17,8 proc. rok do roku) i kategoria pozostałe (-18,5 proc. rok do roku). Ujemna dynamika widoczna też jest w sprzedaży dóbr pierwszej potrzeby. Eksperci wymienili: żywność (-4,6 proc. rok do roku), farmaceutyki i kosmetyki (-1,8 proc rok do roku), które wcześniej znajdowały się pod pozytywnym wpływem wydatków przebywających w Polsce Ukraińców.