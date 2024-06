Daniel Obajtek uderza w dyrektywę budynkową. "15 tysięcy od osoby"

Polska, podobnie jak pozostałe kraje członkowskie Unii Europejskiej, musi wdrożyć dyrektywę budynkową . Przyjęte w marcu rozwiązania prawne wymuszą remonty z wdrożeniem energooszczędnych rozwiązań. Głównym założeniem noweli jest obniżenie w ciągu najbliższych 25 lat do zera emisyjności budynków w Unii Europejskiej. Ma to ułatwić osiągnięcie przez Unię neutralności klimatycznej do 2050 r.

Krytykiem tego rozwiązania jest świeżo upieczony poseł do Parlamentu Europejskiego Daniel Obajtek. Startujący z listy PiS były prezes Orlenu ocenił, że "dyrektywa jest bardzo niebezpieczna" i w części domów oraz niektórych blokach przeprowadzanie remontów nie ma sensu. Obajtek w programie "W Punkt" na antenie Telewizji Republika mówił też o "fałszu i propagandzie" w kontekście kosztów niezbędnych do realizacji dyrektywy.

Obajtek o dyrektywie budynkowej

- Jak się ktoś pyta, ile to będzie kosztowało, jak sobie przeliczymy przez ilość domostw - 7-8 mln to potrzeba całego budżetu UE. Mówienie, że będą pieniądze lub komuś dopłacą 2-3 tys. to nic innego jak kłamstwo i głupota - ocenił Obajtek. I dodał: - W momencie, kiedy będzie to wprowadzone, łącznie z Zielonym Ładem, to 15 tys. na rok od osoby.