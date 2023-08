Deflacja w Niemczech. Najnowsze dane nie pozostawiają złudzeń

victor 17 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

…a do tego 500 plus dla wszystkich jak leci przyczynil sie do spadku narodzin i w Polsce brakuje rak do pracy i dzieki temu rosnie presja na podwyzki plac co wykorzystuje waadza bo na podwyzkach ciagnie zyski…wilk i owca cala?