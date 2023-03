Deweloperzy mają oddawać 20 proc. mieszkań - mówi lider Agrounii. "To ekstremalnie zły pomysł"

Gerwazy 8 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

DO LUDZI, KTÓRZY NIE MAJĄ NA KOGO GŁOSOWAĆ. Nie lubisz PiS, nie lubisz PO czyli nie pójdziesz na wybory. I znowu wygra PiS, bo BABCIA MOCHER, ROLNIK Z KRAŚNIKA I ŻUL na pewno zagłosują na jedynie słuszną partię. Tak się w Polsce wygrywa wybory z wynikiem 30 proc. Bo duża część społeczeństwa "nie ma na kogo zagłosować". A potem płacz. Ludzie, nie ma takiej partii, która idealnie wpasuje się w Wasz program, a nawet jeśli taka się pojawi, to nie pokona tych dużych partii, które dysponują funduszami i są rozpoznawalne. Teraz nie czas na dywagacje, lubię, nie lubię. TRZEBA DOKONAĆ WYBORU, KIEDY ŻYŁO MI SIĘ LEPIEJ I STABILNIEJ: ZA TUSKA CZY ZA KACZYŃSKIEGO. TO TERAZ JEDYNY WYBÓR. Wybierać partię, którą sobie upatrzyliście można za kilka lat, pod warunkiem, że PiS zostanie rozliczony jak naziści po wojnie. DEPISIZACJA NAJPIERW, POTEM SOBIE SZUKAJCIE NOWYCH KOŁODZIEJCZACZKÓW CZY TAM INNYCH KORWINKÓW. Bo teraz jest taki wybór jak we Francji przy aferze Dreyfusa, czy w hiszpańskiej wojnie domowej. Straszne jest to, że społeczeństwa wymienionych krajów przechodziły ten koszmar ponad i prawie 100 lat temu. My teraz, ale to akurat wina naszej pogmatwanej historii. DLATEGO NAJWAŻNIEJSZE JEST TERAZ ODSUNIĘCIE GROŹBY AUTORYTARYZMU OD WŁADZY. Nie lubisz Tuska, nie znosisz Kaczyńskiego, nie idziesz na wybory, głosujesz na nowego Kukiza, wynik jest jeden - wygrywa PiS. Bo pisowiec nie myśli, ale głosuje jak ksiądz albo wczorajszy kac nakazuje. PROSZĘ WAS ROZUMNI LUDZIE, BO NA PISOWCÓW SZKODA CZASU - NIE MARNUJCIE GŁOSU NA MARZENIA. PIS TO RZECZYWISTOŚĆ. STRASZNA.