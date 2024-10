2400 wakatów. Dino szuka pracowników. Oto zarobki

Wynagrodzenia w Dino

Według informacji z serwisu Indeed, średnie wynagrodzenie na stanowisku kasjera w Dino wynosi około 4300 zł brutto miesięcznie. Jest to dokładnie równe obecnej pensji minimalnej. Warto przypomnieć, że minimalne wynagrodzenie w 2025 r. wzrośnie do 4666 zł brutto.