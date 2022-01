Dlaczego kolega zarabia więcej? Tak sprawdzisz, czy pensja jest odpowiednio wysoka

Paprotka 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Dwóch pracowników, dwa takie same stanowiska. Jeden jest zaangażowany, kreatywny i w razie potrzeby dyspozycyjny.Drugi robi tylko to co musi. Z zasady jest na "nie" dla wszelkich zmian. Trudno karać tego pierwszego jednakową pensją z tym drugim. No i trzeba dodać, że ten drugi zawsze uważa że jest gorzej traktowany, że szef go nie lubi itd. Nie widzi swojej postawy do pracy. Gdyby był szefem zupełnie inaczej widziałby swoją wcześniejszą pracę. Takie życie....