Wynagrodzenia w górę. Wzrost w kolejnych latach będzie rekordowy

NADUZYCIEM PROPAGANDOWYM jest przedstawianie sredniego wynagrodzenia w Polsce wskaznikiem jaki obecnie jest obowiazujacy... To bulwersuje spoleczeństwo , zwłaszcza to w świadczace swoja pracę w mniejszych miejscowosciach . Ponad 30 % zatrudnionych w naszym kraju zarabia NAJNIŻSZA KRAJOWĄ wynosząca obecnie ok. 3050 brutto. Władze doskonale wiedza jakie jest wynagrodzenie realne - nawet w układzie powiatow - a mimo to korzysta z metody FAŁSZUJĄCEJ RZECZYWISTOŚĆ