Takich danych z Niemiec nie było od co najmniej 73 lat. To źle wróży cenom w Polsce

W Polsce statystyki dotyczące cen biją wieloletnie rekordy, ale to nic przy tym, co dzieje się za naszą zachodnią granicą. Niemiecki urząd statystyczny opublikował w czwartek dane dotyczące inflacji producenckiej (PPI). Okazało się, że w ciągu miesiąca wzrosła aż o 5 proc .

Co to inflacja producencka? Wskaźnik pokazujący w jak szybkim tempie rosną ceny sprzedaży produktów przemysłowych krajowym odbiorcom na różnych etapach procesu gospodarczego, jak i sprzedaży między przedsiębiorstwami przemysłowymi. To bardzo złe wieści także dla konsumentów, którzy są finalnym odbiorcą towarów.