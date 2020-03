Do CPK poprowadzi sieć nowych dróg. Jest porozumienie

- Inwestycje to gra zespołowa. Żeby powstał nowy port lotniczy i związany z nim układ drogowy, potrzebne będzie współdziałanie, czyli codzienna praca i nieustanny przepływ informacji miedzy CPK i GDDKiA - powiedział Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK, cytowany w komunikacie.

Współpraca ma dotyczyć uruchomienia Portu Lotniczego Solidarność, czyli elementu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jak wytłumaczono, CPK i GDDKiA będą współpracować nad poszerzeniem A2 od odcinka Łódź Północ - Konotopa, do skrzyżowania z A1 pod Warszawą.

Od węzła Łódź Północ do Pruszkowa GDDKiA dobuduje trzeci pas ruchu. Natomiast od Pruszkowa do Konotopa - czwarty (w dwie strony).

Trasa ekspresowa S10 to kolejny punkt porozumienia między GDDKiA i CPK. Ona z kolei połączy z gminą Baranów Płock i Toruń. Docelowo natomiast ma łączyć Warszawę ze Szczecinem.

- Dzisiejsze wydarzenie to dowód na to, że na system transportowy Polski patrzymy jak na spójną całość, a nie na zbiór niezależnych elementów. Projekt inwestycyjny CPK stał się impulsem do tego, żeby zacieśnić współpracę między dwoma rządowymi inwestorami - podkreślił Horała.