Domy z bali powstają w całej Polsce. "Da się sporo zaoszczędzić, ale nie o to tu chodzi"

- Ludzie chcą tam mieszkać - i to cały rok - przekonują pracownicy firmy Skibiński. Co ciekawe, popyt na drewniane domy nie ogranicza się do poszczególnych regionów kraju. - To mit, że taki domek musi stać w górach. Teraz powstają i na Mazowszu, i na Pomorzu, i na Śląsku - słyszymy w branży. - Stereotypy, że są to wyłącznie domy góralskie są po prostu nieprawdziwe - mówi Zbigniew Nowak z firmy Sielanka.