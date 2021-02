Donald Tusk wbija szpilkę rządzącym ws. otarcia kasyn: "Kłamią, czyli biorą"

Polka 47 min. temu zgłoś do moderacji 0 4 Odpowiedz

Tusk nie powinien się wypowiadać w żadnym temacie. Trzymał Nas wszystkich za RYJ. Nikt nic nie wiedział, co dzieje się w Polsce. Korupcja kręciła się w pełnym tego słowa znaczeniu. Teraz też jest, ale w mniejszym wymiarze. Nie da się naprawić wszystkiego skoro od lat TUSK ze swoją ekipą na to pozwalał. Na nic Nas obywateli nie było stać. panie TUSK siedź Pan za granicą i nie zabieraj głosu. szkoda że do tej pory nie skazano polityków, co mówili i jak załatwiali lewe sprawy kpiąc z Polaków "u SOWY". Dlaczego prokuratura nic nie robi w tym temacie??????