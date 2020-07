Dr Doom ostrzega przed kolejnym kryzysem. "Pandemia to nie koniec"

Wywołany pandemią kryzys gospodarczy, zdaniem profesora, może się w niektórych krajach utrzymać nawet do 2025 roku. Zwłaszcza, jeśli jesienią nastąpi druga fala zachorowań, a szczepionka nie zostanie do tego czasu opracowana.

Profesor Roubini przestrzega też przed kryzysem klimatycznym. Zwłaszcza we wschodnich rejonach Afryki, gdzie może on doprowadzić do katastrofalnego nieurodzaju, klęski głodu, a co za tym idzie, kryzysu migracyjnego.