Drogi ekspresowe i autostrady opóźnione. Sprawdziliśmy, które trasy otworzą się w najbliższym czasie

Zgodnie z harmonogramem w 2019 roku kierowcy otrzymają 490 kilometrów nowych dróg. Warunki są dwa: pogoda oraz… brak innych nieprzewidzianych sytuacji. Mowa między innymi o porzuconych lub opóźnionych kontraktach. Pogoda na razie sprzyja. Problemem są za to wykonawcy, którzy rezygnują z budowy.

Już dziś wiadomo, że części planów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nie uda się zrealizować. Powód? Wielomiesięczne opóźnienia w pracach.

Do czerwca w Polsce przybędą 53 kilometry dróg szybkiego ruchu. W sumie do końca 2019 roku kierowcy powinni zyskać niemal pół tysiąca kilometrów nowych odcinków. Część z nich pozwoli na szybkie dotarcie np. na Mazury. Sprawdź, które nowe trasy otworzą się w najbliższym czasie.

Na mapie uwzględnilliśmy jedynie odcinki dróg, które są już w budowie lub na których realizację została podpisana umowa. Nie są zatem pokazane drogi, które są dopiero w planach lub zostały niedawno zapowiedziane. Stan dróg aktualny na dzień 25 kwietnia 2019 roku.

Problemy z wykonawcami

Problematyczne są trzy trasy. To m.in. trzy odcinki trasy szybkiego ruchu S5 z Poznania przez Bydgoszcz do okolic Grudziądza, fragment autostrady A1 koło Częstochowy i ostatni odcinek trasy S3 ze Szczecina do Legnicy.

W przypadku S5 w okolicach Poznania termin zakończenia prac przypada na jesień tego roku. Tymczasem główny wykonawca - włoska firma Pizzarotti - ukończyła projekt tylko w około 40 procentach.

Nie byłoby w tym nic dramatycznego, gdyby nie fakt, że wykonawca po prostu zrezygnował z prac. Na budowach nic się nie dzieje, nie ma maszyn, nie ma pracowników. Pojawili się za to kontrolerzy.

Na przełomie czerwca i lipca przejezdna miała być trasa S3 na odcinku pomiędzy Polkowicami a Lubinem. Miała, bo na pewno nie będzie.

I tutaj wykonawca - firma Salini - nie realizuje robót. Maszyny zjechały z budowy, pracownicy zniknęli. Zaledwie 14-km odcinek jest kluczowy - w zasadzie zamknąłby budowę S3 od Szczecina do Legnicy. Budowlańcom zostałoby tylko wykończenie mostu na Odrze (według planów gotowy będzie pod koniec sierpnia tego roku) i cała trasa z południa na północ Polski gotowa.

Kolejny problem jest na autostradzie A1. Tutaj wykonawca - również Salini - nie chciał kontynuować prac i liczył na renegocjację kontraktów. Włosi odpowiadali za budowę odcinka od węzła "Częstochowa Północ" do "Częstochowa Blachownia". To znaczna część obwodnicy miasta. Bez jego otwarcia autostrada A1 nie będzie kompletna.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jeszcze przed długim weekendem majowym zdecydowała, że Salini ani na S3, ani na A1 już nic nie zrobi. Wykonawca stracił kontrakt. GDDKiA jest przekonana, że obie trasy uda się dokończyć w przyszłym roku.

Jan Krynicki, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, nie chce jednak mówić o żadnych konkretnych terminach. GDDKiA liczy, że do końca roku uda się wyłonić nowego wykonawcę trasy. A dopiero wtedy będzie można mówić o dacie otwarcia trasy.

To nie jest pierwszy utracony przez Salini kontrakt w Polsce. W ubiegłym roku wykonawca zwijał się z budowy obwodnicy Marek na trasie S8.

Autostrada A1 to autostradowy kręgosłup Polski. Docelowo połączy Pomorze z czeską granicą. Obecnie oddane do użytku są z dwa fragmenty trasy. Dłuższy - od węzła Gdańsk Południe do węzła Tuszyn (blisko 340 km) oraz krótszy - od Pyrzowic do granicy z Czechami (około 92 km). Brakuje właśnie części "środkowej". Zgodnie z zapowiedziami autostradą w około 5 godzin będzie można przejechać z Gdańska do granicy z Czechami. Stanie się to jednak dopiero w 2022 roku.

- Przy podpisywaniu umów podawana jest zawsze data umowna, wynikająca z terminów kontraktu. Ostateczna data oddania inwestycji do użytku może się jednak zmienić za sprawą nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od wykonawcy jak i zamawiającego. Takimi okolicznościami mogą być np. dodatkowe prace archeologiczne, odmienne niż zakładano w projekcie warunki hydrogeologiczne, złe warunki pogodowe uniemożliwiające wykonywanie robót, czy też rozszerzenie zakresu robót - wyjaśnia money.pl Jan Krynicki.

Nowe trasy już gotowe

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma więcej szczęścia na innych odcinkach.

Z nowych kilometrów drogi cieszyć się będą np. przejeżdżający S51. Do czerwca pojawi się na przykład 9 kilometrów odcinka Olsztyn Wschód - Olsztyn Południe (węzeł Jaroty) - Olsztyn Wschód. To bardzo dobra informacja dla jadących na przykład na Mazury. Prace są już na ostatniej prostej. Pod koniec kwietnia kierowcy mogą się spodziewać jeszcze utrudnień ze względu na planowane działania na drodze. W maju najpewniej trasa zostanie już otwarta.

Co ciekawe, pierwsze zaplanowane w tym roku otwarcia są już za nami. Gotowy jest na przykład odcinek S6 od Goleniowa Północ do początku obwodnicy Nowogardu. To odcinek o długości około 19,8 km. Ruch został tam skierowany już w pierwszą niedzielę kwietnia. W pierwszych ciepłych dniach tego roku do użytku oddana została też obwodnica Suwałk, czyli 12,8 km drogi S61.

Zyskali również jadący na Mazury od strony Warszawy. Do wakacji miał być oddany 9,9-kilometrowy odcinek S8. To trasa z Radziejowic do Przeszkody (Żabiej Woli). Ale GDDKiA wraz z wykonawcą zdążyli już zakończyć prace na tym odcinku.

Poniżej pełna lista dróg ekspresowych i autostrad, które - według planów - mają być oddane kierowcom jeszcze w 2019 roku.

