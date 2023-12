Drugie dno weta prezydenta. Odchodzący prezesi będą mieć sowite odprawy

obiektywny 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Czy to ma być usprawiedliwienie na jeszcze większe zarobki nowych prezesów i rad nadzorczych? I jak zwykle zrzucanie winy za to na poprzedni rząd? Przecież oni sobie sami ustalają wynagrodzenie. I kompletnie nic się nie zmieni, no chyba że na gorsze. Pazerność ludzi nie zna żadnych granic. Chciałbym zobaczyć takich co prezesowi przyznają mniej niż miał jego poprzednik i dzięki temu sami też będą mieli mniej. Ludzie nie rozśmieszajmy się. A wszelkie ograniczenia niespecjalnie wpływają na ich dochody. Oni już albo mają albo znajdą na to sposób. A skoro wszyscy tak narzekają że poprzednio wszyscy w tych spółkach kradli to co zmienia zamrożenie płac? Niewiele. To przyzwolenie na taką samą kradzież co najwyżej z zastrzeżeniem że nie można kraść więcej jak poprzednicy. Które to zastrzeżenie zresztą bardzo łatwo można obejść.