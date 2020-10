Drugie uderzenie pandemii. Już 51 powiatów z obostrzeniami

Obejrzyj: Wypadek przy pracy zdalnej. "Pracodawcy chcą ograniczeń"

Jak podkreślił, to korekta niekorzystna dla dużych miast. - Jest wiele zapytań o to, kiedy obostrzenia wejdą. Rozporządzenie przez około tydzień będzie w konsultacji, później kolejny tydzień vacatio legis, więc przepisy wejdą w życie około 15 października - powiedział Kraska.

- Ta dynamika zmienia nasze podejście, eskalacja pandemii wymaga podjęcia działań. To powiększenie bazy łóżkowej do leczenia covidowego, nowy schemat prowadzenia pacjenta, wymaga to również zjednoczonego działania całego środowiska medycznego - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

W czwartek padł rekord dziennych zakażeń - 1967 przypadków COVID-19 w ciągu doby. Minister zdrowia na spotkaniu z mediami zapowiedział, że doszło do "eskalacji pandemii", co oznacza, że co najmniej do połowy października przybywało będzie od 1,5 tys. do nawet ponad 2 tys. przypadków dziennie.