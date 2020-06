Duda z Trumpem o obronie, bezpieczeństwie, energii i gospodarce. Prezydent przedstawia plan

Jak zapowiada Andrzej Duda cytowany przez PAP, wśród tematów, które Donald Trump wskazał w zaproszeniu , są "kwestie obrony i bezpieczeństwa – bardzo ważny temat w tej chwili co do przyszłej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi".

Andrzej Duda zaznaczył również, że innym powodem do radości jest fakt, że będzie pierwszym prezydentem zaproszonym do Białego Domu po izolacji. Jak ocenił to dowód na to, że pandemia dobiega końca.