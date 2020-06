Dyrektor NCBR wymienia projekty, w które zaangażowana jest rodzina Szumowskiego

- Działamy w sposób transparentny. Na stronie internetowej NBCR można znaleźć informacje o rozstrzygnięciu poszczególnych konkursów. To dane o rodzaju konkursu, jego numerze, nazwach projektów B+R, ich wartości oraz o przyznanym na podstawie rekomendacji ekspertów dofinansowaniu. Przejrzystość to w NCBR standard - zapewnił Wojciech Kamieniecki.

Dyrektor NCBR wymienił wszystkie projekty i konkursy, w których brały udział spółki powiązane z rodziną ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego - także te, w których nie otrzymywały one dofinansowania.

- Jeśli mielibyśmy ponownie wziąć za przykład spółkę OncoArendi Therapeutics, to łączna wartość przyznanych - na podstawie oceny ekspertów - od 2012 roku dofinansowań to ok. 161 mln złotych - wskazuje Wojciech Kamieniecki w rozmowie z WNP.pl.