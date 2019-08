Dzikie eksmisje są bezprawne, ale policja biernie się im przygląda. "Winna nieznajomość prawa"

- Ciągle pokutuje mylne przeświadczenie, że właściciel może nachodzić mieszkających w jego budynku o dowolnych porach dnia i nocy. Do tego wchodzić do mieszkania, czy wymieniać w nim zamki podczas nieobecności lokatorów. Tak jednak nie jest, a policjanci nie zdają sobie z tego sprawy i dlatego biernie przygląda się nielegalnym eksmisjom - mówi money.pl Jakub Żaczek z Komitetu Obrony praw Lokatorów (KOPL).

Do ostatniej takiej próby doszło w połowie lipca w Warszawie na ul. Łochowskiej 33. - Samotna matka z dwójką dzieci zadzwoniła przerażona, że ktoś stara się włamać do jej mieszkania. Nie było tam komornika, a tylko on ma prawo w Polsce eksmitować lokatora. Właściciel nie miał też wyroku sądu - mówi Żaczek.

Jak to możliwe? Przecież przyglądali się nielegalnej eksmisji. Dlaczego nie próbowali jej powstrzymać? - Policja nie rozumie pojęcia miru domowego i ochrony posiadania. Tytuł prawny do lokalu nie pozwala na wszystko. Lokator też ma prawo do ochrony posiadania lokalu i nie można go po prostu wyrzucić. Częściowo winna jest tu nieznajomość prawa - wyjaśnia Jakub Żaczek.