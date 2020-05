Eksport rośnie szybciej niż import. Najmocniejszy wzrost w napojach oraz tytoniu

Główny Urząd Statystyczny podsumował wymianę handlową po pierwszych trzech miesiącach tego roku. Eksportowaliśmy w tym czasie z Polski towary o wartości 59,9 mld euro. To oznacza wzrost o 1,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

W tym samym czasie do kraju sprowadziliśmy towary za 59 mld euro. Import również wzrósł w skali roku, ale nieco wolniej, bo w tempie 0,7 proc. Tym samym bilans wychodzi dodatni - prawie 1 mld euro.

Jak pokazują statystyki, najważniejszym naszym partnerem handlowym są Niemcy. Licząc w euro, eksport do naszych zachodnich sąsiadów wzrósł o 0,5 proc. w skali roku do 16,5 mld euro. Import w tym czasie spadł o 4,4 proc. do 12,7 mld euro.