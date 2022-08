Eksport zboża. Ukraina stawia nowe warunki

Wywiezienie za granicę 50 mln ton tegorocznych zbiorów zbóż zajmie aż trzy lata. Powód? Wiceszef Ukraińskiej Rady Rolniczej wskazał na ograniczone możliwości transportu kolejowego, drogowego i rzecznego. Dlatego ukraińskie władze prowadzą rozmowy o rozszerzeniu listy portów. Toczą się one w ramach Centrum Koordynacyjnego w Stambule z udziałem przedstawicieli Ukrainy, Rosji, Turcji i ONZ.

– Zadaniem, które stawiamy przed naszymi partnerami, jest szybsza kontrola i przyjmowanie statków. Wcześniej cykl eksportu rozpisany był na dni i miesiące i to pozwalało nam na eksport 5-6 mln ton zbóż na miesiąc – powiedział Marczuk.

Ukraina należy do największych eksporterów zbóż na świecie. W lipcu Ukraina i Rosja zawarły z Turcją i ONZ porozumienie dotyczące odblokowania eksportu zboża z Ukrainy, aby złagodzić globalny kryzys żywnościowy i obniżyć ceny towarów spożywczych, które wzrosły z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

W poniedziałek, na podstawie umowy o wznowieniu ukraińskiego eksportu zbóż, z portu w Odessie wypłynął masowiec (statek przeznaczony do przewozu suchych ładunków – przyp. red.) Razoni pod banderą Sierra Leone. Jest to pierwsza jednostka przewożąca taki ładunek od rozpoczęcia przez Rosję wojny w Ukrainie. Na jego pokładzie znajduje się 26 tys. ton kukurydzy, która płynie do portu w libańskim Trypolisie.