Emigracja przestaje się opłacać przez ceny towarów. Zobacz, gdzie różnice są największe

Dla wyjaśnienia, odnośnie cen towarów posługiwaliśmy się wyliczeniami Eurostatu. Wynika z nich, że właściwie niewiele jest takich dziedzin, w których byłoby na zachodzie Europy taniej niż w Polsce. Lista jest krótka: ubrania są tańsze w Wielkiej Brytanii, programy komputerowe w Niemczech i Wielkiej Brytanii, sprzęt RTV w Irlandii i… to właściwie wszystko. Reszta to jak dla Polaka czasem straszna drożyzna.

Co konkretnie kosztuje więcej? To przedstawia poniższa grafika, ukazująca o jaki procent, wg wyliczeń Eurostatu, poszczególne ceny są wyższe w czterech najpopularniejszych krajach polskiej emigracji.

"Wynajęcie kawalerki ok. 5 przystanków metrem od centrum Dusseldorfu 400 euro to miesięcznie - mniej więcej tyle trzeba zapłacić w dużych polskich miastach. Ceny towarów spożywczych w marketach zbliżone do naszych - ok. 20 proc. wyższe. Np. piwo od 1-1,5 euro - prawie jak u nas (pomijam sikacze na promocjach). Drożej wypada komunikacja - np. jednorazowy bilet na tramwaj lub metro 1,5 euro. Ciuchy w sieciówkach tańsze niż u nas - np. jeansy niezłej jakości w Primarku 12-14 eur (spróbuj kupić u nas takie za 56 zł, a taki był przelicznik jak je kupowałem). Elektronika w Saturnie - ceny podobne do naszych, a w wielu wypadkach niższe, np. kupiłem tam e-booka Kindla za ok 430 zł (w przeliczeniu), podczas gdy w Polsce analogiczny model kosztował 540 zł (najtaniej - sprawdzałem w internecie) - opisuje pan Jacek.