Erdogana dobiła gospodarka. Turcy powiedzieli w końcu dość

Wybory w Turcji. Reakcja Turków na kryzys gospodarczy

To spora zmiana po tym, jak przez lata Erdogan uważał, że niższe stopy procentowe utemperują inflację w kraju. Stało się na odwrót. Turcja przeżyła już załamanie walutowe, a lira w odniesieniu do dolara w ciągu ostatnich 10 lat osłabiła się o 1 413 proc., a wobec złotego o ponad 1 tys. procent. Cenniki w restauracjach potrafią być zmieniane nawet kilka razy dziennie.

Opozycja wygrywa w Turcji

- Dla niej po pierwsze jest to umocnienie się u władzy, po drugie Ekrem Imamoglu stał się bohaterem. Wczoraj przemawiał do ludzi w tym samym czasie co (prezydent Recep Tayyip) Erdogan, więc było to takie rzucenie rękawicy, powiedzenie, że jest potencjalnym kandydatem do zwyciężenia z prezydentem Erdoganem - wyjaśnia. Olszowska zaznacza, że po ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych i prezydenckich opozycja była rozbita i nie wierzyła w możliwość wygranej z partią rządzącą.