financial times Martyna Kośka 35 minut temu

Financial Times po 14 latach żegna swojego naczelnego. Zastąpi go dotychczasowa wicenaczelna

Lionel Barber ustąpi ze stanowiska redaktora naczelnego Financial Times, kończąc 14-letnią kadencję – poinformował we wtorek dziennik. Szybko okazało się, że zastąpi go Roula Khalah, dotychczasowa wicenaczelna gazety.

