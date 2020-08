Firmy dbają o bezpieczeństwo, ale ponoszą spore koszty. Boją się drugiej fali

Pracodawcy deklarują, że bezpieczeństwo pracowników to priorytet. Jak czytamy w "Rzeczpospolitej", ponoszą spore koszty, by spełnić wymogi sanitarne, ale przypadków zakażeń w firmach i tak pewnie będzie przybywać. Wpływ na to mają powroty z urlopów oraz prawdopodobna jesienna fala pandemii.