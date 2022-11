Firmy zwijają żagle. Dramatyczne dane

Jak informuje gazeta, powołując się na dane Ministerstwa Rozwoju i Technologii (MRiT), w pierwszym półroczu 2022 r. przedsiębiorcy zawiesili ponad 161 tys. firm, natomiast zamknęli 104,3 tys. To niemal 29 proc. więcej niż rok wcześniej. Według ekspertów pod koniec roku lawinowo wzrośnie liczba przedsiębiorców, którzy podejmą podobne decyzje. Wpływ na to będą miały m.in. negatywne skutki pandemii, przepisy Polskiego Ładu i szalejąca inflacja - ocenia dziennik.

Każda zamknięta firma oznacza mniej pieniędzy w budżecie

Zobacz także: Marek Jakubiak: Prowadzenie firmy w Polsce to heroizm

- Sytuacja budżetu państwa nie wygląda różowo - jego lwią część stanowią podatki płacone przez przedsiębiorców. Kiedy rentowność firmy jest pod znakiem zapytania, to pierwszą myślą jej właściciela jest zawieszenie działalności. Każde zamknięte lub zawieszone przedsiębiorstwo oznacza mniejsze wpływy gotówki do budżetu państwa — podkreśla cytowany przez gazetę Krzysztof Wojtas, dyrektor generalny w SaldeoSMART.

Zawieszenie firmy bez komplikacji. Można to zrobić online

W artykule wskazano również, że zabieg zawieszenia działalności gospodarki jest "stosunkowo łatwy do wykonania", podobnie jak jej odwieszenia. Wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej można złożyć online.

Firmy zarejestrowane w CEIDG mają prawo to robić bezterminowo, natomiast przedsiębiorcy wpisani do KRS mogą zawiesić działalność na okres od 30 dni do 24 miesięcy - czytamy. Zawieszenie działalności nie wiąże się z koniecznością opłacania składek ZUS.