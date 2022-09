Są najnowsze dane. Oto jak wygląda koniunktura gospodarcza w Polsce

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 19,1, w handlu hurtowym kształtuje się na poziomie minus 8,3, w handlu detalicznym kształtuje się na poziomie minus 9,5, w transporcie i gospodarce magazynowej kształtuje się na poziomie minus 7,2, w zakwaterowanie i gastronomii – minus 18,6, w informacji i komunikacji – plus 10,6, w finansach i ubezpieczeniach – plus 11,1.

"We wrześniu nastroje przedsiębiorstw pogorszyły się we wszystkich głównych sektorach. Wygląda na to, że odpowiadał za to przede wszystkim spadek oczekiwań – zauważają analitycy Pekao.