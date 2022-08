Tak się pracuje w wielu firmach w Polsce. Od Zachodu nadal dzieli nas przepaść

wow 28 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

To nie od pracownika zależy. Mamy pracodawców, których interesuje tylko nabicie włanej kabzy kosztem pracowników a nie jakieś tam innowacje. Pracownik, który nie czuje w kieszeni motywacji nigdy nie będzie się wysilał, bo co mu to da. Kasa i tak do właściciela.