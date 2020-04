Fizjoterapeuci są objęci zakazem pracy. Chorzy zostali bez pomocy

- Nie da się wymienić chorób, w przypadku których potrzebna jest fizjoterapia. Stosujemy ją od narodzin do śmierci. Rehabilitujemy dzieci tuż po urodzeniu, choćby z porażeniem mózgowym, czuwamy nad ich właściwym rozwojem fizycznym. Im wcześniej dzieci trafią pod naszą opiekę, tym lepiej. Zajmujemy się też kobietami w ciąży i połogu. Prowadzimy terapie kręgosłupa . Nie mówię już o rehabilitacji poudarowej, powypadkowej, dla sportowców czy osób starszych - wylicza Tomasz Niewiadomski, wiceprezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

W Polsce jest ponad 65 tysięcy fizjoterapeutów zarejestrowanych w Krajowej Izbie Fizjoterapeutów. Oprócz wykształcenia medycznego, muszą mieć też prawo wykonywania zawodu. Fizjoterapeuta jest samodzielnym zawodem medycznym, choć długo nie był traktowany poważnie. Fizjoterapeuci nie mieli ustawy regulującej ich zawód, samorządu, w szpitalach i publicznych przychodniach zarabiali niewiele. Dorabiali po godzinach. Stąd wśród nich tak wysoki odsetek osób pracujących na samozatrudnieniu - wskazuje "GW". Według Tomasza Niewiadomskiego fizjoterapeuta w szpitalu publicznym zarabia miesięcznie około 2400 zł netto. Prywatnie za godzinę terapii od 100 do 150 zł.

– Jeśli do fizjoterapeutów nie zostanie skierowana specjalna pomoc, to grozi nam likwidacja tej dyscypliny medycyny. Wiele prywatnych klinik ma poduszkę finansową ledwie na miesiąc. Potem bezpowrotnie będziemy tracić wykwalifikowane kadry - przestrzega Niewiadomski.

"GW" podkreśla, że zdesperowani fizjoterapeuci - choć wiedzą, że to nieetyczne i niebezpieczne zarówno dla rehabilitanta, jak i rehabilitowanego - mówią, że niedługo zejdą do podziemia. Będą jeździli do pacjentów, bo staną przed wyborem: zaryzykować zakażenie koronawirusem albo nie mieć pieniędzy na życie.