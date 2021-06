Fotowoltaika mniej opłacalna. Minister zapewnia, że zmiana dopiero w 2022 r. i może nie od stycznia

Do tej pory dzięki systemowi wirtualnego magazynowania nadwyżek produkcji, można w ogóle nie płacić za prąd. Po zmianach trzeba będzie wyłożyć z kieszeni nawet do 40 proc. wartości rachunków sprzed inwestycji.

To wzburzyło posiadaczy fotowoltaiki. - Czułem, że tak będzie. To jest jakaś porażka - nie krył oburzenia Piotr Jankowski. Nasz rozmówca przed założeniem paneli na dachu rocznie płacił za prąd 3480 zł.

Zwrócił uwagę, że do 31 grudnia 2023 mamy czas na implementację tej dyrektywy. Jednocześnie powiedział, że jest trochę zaskoczony głosami z wewnątrz administracji rządowej, by obecne regulacje dot. opustów obowiązywały po 2023 roku.

Jak ocenił to Zyska do ostatecznie zmian w przepisach w tej sprawie zadeklarował, że nastąpi to "na pewno w 2022 roku". - Czy to będzie 1 stycznia, 1 lipca, czy później - nie jestem w stanie powiedzieć. To wynikać będzie z procesu legislacyjnego - dodał.