Fundusz Solidarnościowy. Opozycja w Senacie stanowczo przeciw finansowaniu z niej trzynastych emerytur

Senator Marek Borowski (KO) wspólnie z senatorem Janem Filipem Libickim (PSL) zgłosili poprawkę do ustawy. Przewiduje ona, że "środki, które wpływają z tych źródeł, które do tej pory były wymienione w ustawie o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, mogą być przeznaczone wyłącznie na te cele, które w tej ustawie do tej pory były zawarte". Oznacza to, że pieniądze z daniny solidarnościowej od najbogatszych będą mogły być przeznaczane jedynie na rzecz osób z niepełnosprawnością.