Funt szterling traci na wartości. Brytyjska waluta poniżej psychologicznej bariery

Polska waluta umacnia się względem głównych walut. W ciągu ostatnich 52 tygodni funt stracił na wartości aż 2,75 proc. względem złotego. Najwyższy kurs brytyjskiej waluty w tym okresie wynosił 5,27 zł, natomiast najniższy poziom to 4,95 zł.

Historyczne wahania kursu

Dane za ostatnie 5 lat pokazują znaczącą zmienność kursu funta względem złotego. Od początku tego roku brytyjska waluta straciła już 3,43 proc. wobec polskiej waluty. Obecny kurs zbliża się do minimów z ostatnich miesięcy.

Euro najsłabsze od lat

Czwartkowy poranek przyniósł też dalsze umocnienie złotego wobec euro. Kurs unijnej waluty spadł do 4,2215 zł, a później do 4,21 zł, co jest najniższym poziomem od 2018 roku. Dolar amerykański kosztuje z kolei 4,0573 zł, frank szwajcarski 4,4739 zł, a funt szterling 4,9952 zł.