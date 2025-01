Złoty najsilniejszy względem euro od 2018 roku. Unijna waluta poniżej kluczowej granicy

Przełamanie długoterminowego trendu

Według eksperta, ostatnie godziny handlu przyniosły znaczące zmiany na rynku złotego. Po około czteromiesięcznej konsolidacji powyżej 4,25 zł, kurs euro przebił ważny poziom wsparcia i zszedł do okolic 4,22 zł. To najniższe notowania od końca 2019 roku, a uwzględniając to, co wydarzyło się kilka godzin później - nawet od 2018 roku.