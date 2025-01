Euro najtańsze od lat. Kurs spadł poniżej kolejnej granicy

W środę przed południem kurs EUR/PLN wynosił 4,2394 zł . To przełomowy moment, ponieważ w całym 2024 roku próby umocnienia złotego wobec europejskiej waluty zatrzymywały się na poziomie 4,24-4,25 zł za jedno euro.

Analityk CMC Markets Polska Daniel Kostecki skomentował to wydarzenie w mediach społecznościowych w dość wymowny sposób. "EURPLN - poszło. Gandalf złamany". Nawiązał tym samym do swojego wcześniejszego porównania z "Władcy Pierścieni", gdy wskazywał na problemy kursu z pokonaniem symbolicznej bariery 4,24 zł.

Zobacz także: Trudne pytania do posłów PiS. Poszło o Zielony Ład UE

Wahania kursu i perspektywy dla złotego

Notowania podlegały w ciągu dnia znacznym wahaniom. Tuż przed południem euro podrożało do 4,24 zł , jednak już po godzinie 12:00 kurs ponownie spadł poniżej tego poziomu.

Ekonomiści banku mBank zwracają uwagę, że polska waluta notuje nowe maksima cenowe na poziomie około 4,23 zł. Według nich w krótkim terminie łagodzi to skutki ostatnich wzrostów cen ropy naftowej, a w średnim okresie pomaga w ograniczaniu presji inflacyjnej.

Prognozy analityków

Analitycy BofA Securities przewidują dalsze umacnianie się złotego w drugim kwartale 2025 roku. Spodziewają się spadku kursu do 4,20 zł za euro w trzecim i czwartym kwartale 2025 roku . Jako główne powody wskazują perspektywy słabszego dolara, jastrzębie nastawienie NBP, dodatnie saldo obrotów bieżących oraz napływ inwestycji zagranicznych.

Eksperci zwracają również uwagę na rolę Ministerstwa Finansów, które może wymieniać środki z UE na rynku, co prowadzi do umacniania złotego, lub w NBP, co pozostaje bez wpływu na kurs. Zaznaczają jednak, że zainteresowanie administracji mocną walutą może być obecnie ograniczone ze względu na ostatnią realną aprecjację, otoczenie zewnętrzne oraz strategię związaną ze wzrostem PKB.