Gabinet Daniela Obajtka. "Nie wiedzieli nawet pracownicy"

"Dwie eleganckie białe kanapy, do tego dwa fotele z błękitnym obiciem. Nowoczesna ława z marmurowym blatem, stół, biurko i gustownie dobrane lampy i dodatki. Apartament w hotelu z największą liczbą gwiazdek? Nie, to jeden z gabinetów, w których urzędował m.in. były prezes PKN Orlen Daniel Obajtek" - informuje "Fakt", który dotarł do zdjęć wnętrza i dodaje, że o jego istnieniu "nie wiedzieli nawet pracownicy paliwowego koncernu".

"Fakt" wylicza, że stolik z kamiennym blatem można kupić za 13 tys. zł, koszt lampy stołowej to koszt ponad 3 tys. zł. Za fotele trzeba zapłacić prawie 3 tys. zł za sztukę, a cena dużego okrągłego stołu wynosi 18 tys. zł.

"Gabinet ten został przygotowany do przyjmowania międzynarodowych delegacji, między innymi z Arabii Saudyjskiej, a także ambasadorów. Jego wnętrze zostało dopasowane do rangi spotkań prowadzonych przez Członków Zarządu Orlen" - to odpowiedź współpracowników byłego prezesa na pytania dziennika o gabinet.

Daniel Obajtek liderem listy do PE

To dla mnie zaszczyt być liderem listy Prawa i Sprawiedliwości na Podkarpaciu w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego - poinformował we wtorek Daniel Obajtek, były prezes Orlenu.

Prokuratura prowadzi trzy duże postępowania dotyczące Orlenu.

Prokurator krajowy Dariusz Korneluk poinformował, że śledczy wzięli pod lupę fuzję z Lotosem, zaniżanie cen paliw i szwajcarską spółkę OTS. W związku z pierwszymi dwiema z wymienionych spraw służby dokonały przeszukań m.in. nieruchomości Daniela Obajtka.

Od poniedziałku w mediach komentowana jest sprawa tej spółki. Portal Onet.pl podał, że wewnętrzne służby bezpieczeństwa Orlenu ostrzegały ówczesnego prezesa Daniela Obajtka przed współpracą z pochodzącym z Libanu Samerem A., podejrzewanym o kontakty z terrorystyczną organizacją Hezbollah, na dodatek zamieszanym w nielegalny obrót ropą z Iranu. "Obajtek te ostrzeżenia zlekceważył i postawił Samera A. na czele Orlen Trader Switzerland (OTS). W efekcie Orlen stracił 1,6 mld zł, co wyszło na jaw dopiero po utracie władzy przez PiS i odwołaniu Obajtka" - podał portal.

