Gastronomia się otwiera. Mimo tego niektóre lokale wkrótce będą zmuszone się zamknąć

Po ponad dwóch miesiącach Polacy ponownie mogą odwiedzić restauracje i inne punkty gastronomiczne. Funkcjonowanie lokali jest jednak ograniczone - we wzmożonym reżimie sanitarnym przyjmą zdecydowanie mniej klientów.

Zdaniem przedstawicieli branży, nie poprawi to znacząco ich sytuacji. W ocenie ekspertów DNB Bank Polska pozwoli to jednak na zmniejszenie strat, ale niektóre lokale gastronomiczne nadal będą bankrutować, jeśli nie otrzymają konkretnej pomocy.

Według danych GUS w 2018 roku w kraju istniało 69,8 tys. placówek gastronomicznych, z czego 27,6 proc. stanowiły bary, a 28,2 proc. restauracje. Wartość całej branży to około 33 mld zł.

Gastronomia to jedna z pierwszych gospodarczych ofiar koronawirusa - wskazują ekonomiści DNB. Z danych zebranych przez serwis Briefly wynika, że w czasie dwumiesięcznego lockdownu 67 proc. firm i lokali z branży gastronomicznej oraz eventowej całkowicie przestało funkcjonować. W ograniczonym stopniu działało 32 proc. z nich. Chodzi tu o jedzenie na dowóz lub z osobistym odbiorem z restauracji.

- Nowe wytyczne umożliwiające prowadzenie działalności wewnątrz lokalu, w stosunku do pierwotnych założeń mówiących tylko o ogródkach, są krokiem w dobrym kierunku - ocenia Robert Łachut, ekspert DNB Bank Polska.

Na właścicieli czeka wiele niewiadomych, ale powolny powrót do normalności to jedyny sposób na utrzymanie biznesu. Dostosowanie lokalu do nowych wymogów będzie jednak generować dodatkowe koszty. Nadal pozostaną takie problemy jak rosnące ceny produktów. DNB prognozuje, że zwyżka może sięgnąć 5-10 proc.