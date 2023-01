Generacja Z "najbardziej roszczeniowym pokoleniem"? To starsi muszą zmienić swoje nastawienie

FFF 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To pisowscy emeryci są roszczeniowi, daj mu 13, 14, 15, bo im się należy. A ja się pytam za co, to wy żyliście w PRL i to wy doprowadziliście do bankructwa Polski przed wolnymi wyborami w 89 roku. To wy potem rozkradaliście państwowe zakłady pracy które przestały być rentowne. To wy byliście najmniej wydolnymi pracownikami w zakładach pracy (bardzo często po prostu chlaliście wódkę w miejscu pracy). I TAK NAPRAWDĘ NIC WAM SIĘ NIE NALEŻY, A TERAZ TO POLSKĘ BUDUJĄ MŁODZI, A NIE WY POBIERAJĄC EMERYTURĘ I DOMAGAJĄC SIĘ WIĘCEJ, WIĘCEJ I JESZCZE WIĘCEJ.